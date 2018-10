Vidal: "Cuando tenga un problema, un enojo, voy directo al entrenador y hablo con él"

El volante Arturo Vidal llegó a Estados Unidos para sumarse a los entrenamientos de la Roja y allá reconoció que no le agrada ser suplente en el Fútbol Club Barcelona, pero descartó que use las redes sociales para enviar mensajes al técnico Ernesto Valverde.

"Claro, cómo uno va a estar contento cuando no juega, menos yo que soy un jugador que siempre ha luchado, he estado en los mejores equipos del mundo, lo he ganado todo y espero seguir ganando todo con Barcelona", comentó el futbolista nacional

El Rey manifestó que con los Blaugranas "los últimos partidos igual he estado un poco molesto, pero bueno, es así y vamos a seguir luchando. Vienen muchos partidos importantes, recién está empezando la temporada y esperamos ser titular (...) Cuando tenga un problema, un enojo, voy directo al entrenador y hablo con él".

Vidal aprovechó de rechazar las versiones de que sus publicaciones en Instagram y Twitter sean mensajes ocultos: "Era otra cosa, pero después lo saqué. Pero no era nada en lo deportivo, para que sepan y para que la gente no empiece a especular cosas. Hay cosas personales, cosas de chistes, muchas cosas que uno puede subir a las redes".

El mediocampista valoró su llegada al conjunto de Reinaldo Rueda y dijo estar "contento de juntarme de nuevo con los compañeros, vestir la camiseta de Chile. Vamos a hacer las cosas bien nomás. Desde el primer día que me llamaron lo más importante es la selección y vengo feliz de sumarme acá, a seguir creciendo y seguir ganando cosas".

Al finalizar, Arturo Vidal adelantó los partidos amistosos ante Perú enfatizando que "es un partido lindo pero no hay rivalidad. Es importante para nosotros porque queremos seguir creciendo y cada vez se acerca más la Copa América", y contra México, precisando que "vamos pensando en hacer un lindo espectáculo, tratar de crecer".