Vidal: "Con Bravo no tengo comunicación, no hablamos hace mucho tiempo"

Arturo Vidal concedió una extensa entrevista a Mundo Deportivo de España, donde conversó sobre su presente en el FC Barcelona y sus metas para la presente temporada.



Al ser consultado por si Claudio Bravo le había comentado algunas cosas del Barça, Vidal dejó en claro que aún no soluciona los problemas con su eterno compañero de la selección chilena.



"Lo que pasa que con Claudio no tengo comunicación. No hablo con él hace mucho tiempo", confesó el "Rey".



"Con Alexis un poco más, pero tampoco mucho. Yo estoy enfocado en lo mío, me trato de concentrar mucho en lo que es mi equipo, mis compañeros y mi familia", agregó.



Por último, señaló que con otros compañeros de selección más cercanos comenta sobre su cambio de club, pero "con ellos no he tenido mucha conexión. No nos hemos juntado, porque no hemos tenido los partidos amistosos y no fuimos al Mundial".