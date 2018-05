Vidal a los nuevos nominados de la Roja: "Que se ganen su oportunidad de seguir en la selección"

El Rey Arturo está cerca de la recuperación. El volante del Bayern Munich, Arturo Vidal, envió -a través de Radio ADN- un mensaje de apoyo a los nuevos seleccionados de la Roja y los invitó a mostrar su capacidad para ganarse un lugar permanente.

"No he visto la lista (de convocados). Espero que los que vayan dejen todo, que la disfruten, que la aprovechen, que se entrenen fuerte y que se ganen su oportunidad de seguir estando en la selección, que es lo más lindo que hay en el fútbol", precisó.





Vidal aprovechó de comentar a ADN Deportes que está cerca de superar su lesión: "Vamos bien. Quedan dos semanas, tres semanas, para ya estar con mi rodilla al 100% y después empezar a entrenar de a poco. Así aprovecho las vacaciones".

El astro de la Roja lamentó su ausencia de las canchas por la eliminación de los Bávaros en la Liga de Campeones. "Era la oportunidad este año de levantar la Champions. Teníamos muchas chances, un equipo muy fuerte, pero no se logró de nuevo. Así que a seguir trabajando y el próximo año pelear por todo", explicó.





Sobre el cierre de la Bundesliga con un nuevo título de Bayern, el Rey Arturo destacó que "es algo muy importante seguir ganando cosas importantes en Europa (...) Ganar tres campeonatos seguidos no es algo tan fácil, así que eso me da mucha felicidad".

Al finalizar, Vidal analizó su carrera y comentó que "uno tiene un don y lo tiene que trabajar de la mejor forma. A veces se te da, otras veces no, pero siempre si uno deja la vida al final llegan las recompensas. A mí se me han dado muchas cosas importante, muchos logros y espero seguir ganando cosas hasta el día que me retire".