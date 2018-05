Víctor Dávila confirmó que Reinaldo Rueda lo convocó para los amistosos de la Roja

Pese a que aún no se conoce la nómina oficial para los amistosos ante Polonia y Serbia, Víctor Dávila reconoció que ya recibió el llamado por parte de Reinaldo Rueda.



"El profe Rueda me llamó directamente y ahora me toca partir el 14 de mayo para estar disponible para los partidos amistosos ante Polonia y Serbia", dijo en conversación con La Estrella de Iquique.



"Estaba esperando con ansias este llamado desde que tuve la conversación con el profe. La verdad es que era lo que más quería escuchar, el llamado a la selección. Gracias a Dios me llamaron", agregó.



Además, reveló que el DT de la Roja lo aconsejó mantenerse en ritmo antes de su arribo al país. "Me dijo que me mantuviera en movimientos para no llegar sin nada a la selección, porque sabe que estoy en mis días de descanso", concluyó.