Vicepresidente del Atlanta United descartó la llegada de Carlos Carmona a Colo Colo

Colo Colo no ha logrado tener paz tras ganar el Transición, que le permitió clasificar a la Copa Libertadores.

Barcelona confirmó que no vendrá a la "Noche Alba", y el "Cacique" aún no logra cerrar los refuerzos pedidos por Pablo Guede.

La prioridad del argentino es Carlos Carmona, quien hace semanas tiene un acuerdo económico con los albos.

Sin embargo, Carlos Bocanegra, vicepresidente del Atlanta United, desmintió tajantemente esa información. "Es jugador nuestro y se queda aquí la próxima temporada. Escuchamos muchos rumores y él no se irá a ninguna parte", fueron sus palabras.

