Vicepresidente de Santiago Morning: "No sería fácil para una mujer dirigir a un equipo de hombres"

El vicepresidente de Santiago Morning, Luis Faúndez, fue tajante con la idea de que Paula Navarro, actual entrenadora de la rama femenina del club, reemplace a Hernán Godoy en el equipo masculino, asegurando que se encuentra en contra de aquella idea que tiene el mandamás del club capitalino, Miguel Nasur.

"No sería fácil para una mujer dirigir a un equipo profesional de hombres. Hay puestos que van más allá de la igualdad de género. Tiene que ver con la experiencia, con la capacidad en el manejo de grupo, con la relación con los jugadores, entre otros asuntos. No lo comparto, no es lo que corresponde y así lo plantearé", lanzó el dirigente

Faúndez enfatiza en la que, a su juicio, debe ser la única motivación al momento de elegir estratega.

"En un club, lo importante son los resultados, más que salir en la prensa o llamar la atención. Hay que poner en la mesa los pro y los contra de una decisión de esta naturaleza. Hay que utilizar la experiencia, buscando el bienestar del plantel profesional", manifestó.