Vicepresidente de Colón reconoce interés por Mauricio Pinilla

En las últimas horas comenzó a correr el rumor de que Colón de Santa Fe realizó una oferta formal por Mauricio Pinilla. El vicepresidente de los sabaleros, Horacio Darrás, reconoció el interés y le pasó la pelota al jugador.



"Nosotros conversamos con el representante del jugador. Uno puede tener interés o no en un futbolista como Pinilla, pero la decisión final es de él o de su entorno. Ellos tienen la última respuesta sobre lo que hará en el futuro", dijo el dirigente en conversación con La Cuarta.



Cabe recordar que el delantero firmó hace poco más de un mes su renovación con los azules hasta diciembre de 2019.



No obstante, desde Colón no pierden la ilusión de contar con el goleador. "Sabemos las características de Pinilla. Es un futbolista relevante en el fútbol mundial. No vamos a descubrir ahora cuáles son sus virtudes como deportista. Pero la respuesta no la tenemos nosotros. Pinilla debe decidirse", agregó Darrás.



Los sabaleros buscan sumar un nueve de área para la segunda fase de la Copa Sudamericana, donde se medirán ante Sao Paulo el próximo 2 de agosto.

Feliz y orgulloso de anunciar mi renovación hasta fines del 2019..!! Muchas gracias por el cariño y la confianza querida @udechile 🤘💙 pic.twitter.com/5yetgnUbBT — Mauricio Pinilla (@pinigol51) June 8, 2018