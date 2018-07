Vicepresidente de Colón: "Esperemos que Pinilla recapacite y se venga"

La teleserie del fallido fichaje de Mauricio Pinilla en Colón sigue acumulando capítulos. Esta vez, el vicepresidente del club trasandino, Patricio Fleming, manifestó su sorpresa por la no llegada del delantero y le avisó que desde Santa Fe aún lo esperan.



"Habíamos arreglado todo. Pensé que estaba todo acordado con Pinilla, todo firmado. Realmente estamos muy sorprendidos. No entiendo nada de lo que está pasando en este momento", dijo el dirigente sabalero en conversación con La Tercera.



No obstante, Fleming no pierde la esperanza de que el delantero revierta su decisión y arribe a los sabaleros en las próximas horas. "Hay que esperar tranquilos, ver qué pasa de aquí a mañana. Esperemos que recapacite y mañana se venga", agregó.