Vaz y la marca a Paredes: "Ahora estaré mejor porque estoy más acostumbrado al fútbol chileno"

Rafael Vaz poco a poco se ha ido ganando su lugar en la Universidad de Chile y para Frank Darío Kudelka es puesto fijo en el once estelar.



El defensor habló este lunes con los medios en las afueras del CDA y le restó importancia a los 17 años del equipo sin triunfos en el Monumental.



"Yo llegué ahora. Para mí es como si fuese el primer partido y un clásico que es importante. No me puedo hacer responsable por los otros años", dijo el brasileño.



Respecto a la marca sobre Esteban Paredes, quién lo dejó pagando en el último clásico en el Nacional para posteriormente clavarle un golazo a Johnny Herrera: "Es un gran jugador, no hay manera diferente de marcar. Tengo que marcar firme. Ahora estaré mucho mejor, porque estoy mucho más acostumbrado al fútbol chileno y espero estar bien si el profesor lo requiere".



El ex Flamengo aseguró que se siente cómodo con Christian Vilches en defensa, pero dejó en claro que "no importa quién juegue, nosotros vamos a hacer de todo para que a la U le vaya bien".