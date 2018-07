Vaz y el duelo ante Cobreloa: Es preocupante porque nunca he jugado en una altura considerable

Universidad de Chile jugará la revancha de los cuartos de final de Copa Chile ante Cobreloa en la altura de Calama, un aspecto que tiene prestando atención al defensa de los azules, el brasileño Rafael Vaz, quien manifestó que se está adaptando a dicho cotejo.



"Para mí es preocupante, porque nunca he jugado a una altura considerable, así es que estoy preparándome para jugar ahí, aunque la mayor preocupación es el equipo porque es un rival bueno, que juega muy bien en casa", dijo.



El otrora jugador de Flamengo reveló que ha dialogado con los médicos del club, puesto que "para mí es un poco más complicado. No es una disculpa, por lo que me estoy preparando para jugar lo mejor posible".



Por otro lado, Vaz también adelantó cómo ha visto a Armando Cooper, quien retornó a los azules tras su participación en Rusia 2018.



"Armando volvió con muchas ganas de jugar por la U, creo que debe permanecer y ojalá pueda aportar mucho, porque tiene mucha experiencia, viene de jugar un Mundial y puede aportarle mucho a la U", dijo.