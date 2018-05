Vasyl Lomachenko se consolida como uno de los mejores boxeadores de nuestra era

En un intenso combate, Vasyl Lomachenko derrotó por KO en el décimo asalto al venezolano Jorge Linares tras propinarle un certero golpe al hígado.

De este modo, el ucraniano se coronó campeón mundial de los pesos ligeros de la AMB y conquista su tercera corona planetaria con solo 12 peleas como profesional, rompiendo el récord en esta materia.

La brega estuvo cerrada y complicada para Hi-Tech, quien vio la lona por primera vez en su carrera en el sexto asalto, tras un potente recto de derecha del venezolano.

