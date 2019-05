Vargas tras su retorno a la Roja: Siempre estaré feliz y disponible para la selección

Con sorpresa se tomó Eduardo Vargas su convocatoria a la selección chilena, con miras a la próxima Copa América que se disputará en Brasil.



Tras la obtención del Campeonato de Clausura con Tigres, Turboman dijo que no estaba al tanto de la situación, pero que siempre es gratificante estar en el cuadro nacional.



"¿Llegó (el llamado)? No he visto, estoy celebrando. Llegaré al camarín y veré qué onda", dijo de entrada, aunque profundizó en el hecho.



"Siempre estaré feliz y disponible para la selección. Muy feliz. Siempre he querido volver a la selección y voy a tratar de demostrarlo", cerró.



Recordemos que Vargas había estado fuera de las convocatorias de Reinaldo Rueda, presuntamente por un caso de indisciplina.