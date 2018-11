Valverde: "Vidal jugó un gran partido. Le pedí que estuviese cerca de Messi y lo hizo muy bien"

Sólo halagos para Arturo Vidal tuvo su entrenador en Barcelona, Ernesto Valverde, quien destacó el gran juego exhibido por el chileno en el duelo por Champions League frente al PSV.

"Arturo Jugó un gran partido. Le pedíamos que estuviese más cerca de la posición de Leo Messi en momentos determinados. Al comienzo bajaba un poco a recibir el juego, pero sabiendo que Messi es un jugador que se descuelga en esa posición, nos interesaba tener un jugador como él en el partido, con esa capacidad de llegada en segunda línea y lo hizo muy bien", aseguró sobre el chileno.

En esa línea, añadió sobre el volante nacional que "se relaciona muy bien con el gol, tanto con nosotros como en su selección y eso nos ayuda muchísimo en encuentros de esta envergadura. Era un partido de pelea, difícil y lo ha hecho de gran manera".

Finalmente, Valverde se refirió a la jugada del segundo gol, contestando si estaba o no ensayada, aunque recurrió a la broma: "Si lo ha dicho Gerard será ensayada, aunque yo no me haya enterado”.