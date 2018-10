Valverde: No veo a Vidal en el lugar de Busquets porque es un jugador que necesita ir arriba

El técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, comentó acerca de la posición en la que ve al volante chileno, Arturo Vidal, en el campo de juego.



Recordemos que el mediocampista entró en el triunfo por 5-1 de los catalanes frente a Real Madrid, llegando a convertir un tanto de cabeza.



"No veo a Arturo Vidal en el sitio de Sergio Busquets porque es un jugador que necesita ir arriba, tirar la presión, llegar al área…y nosotros en esa demarcación necesitamos alguien que guarde más la posición y tenemos jugadores así", sostuvo.



Por otro lado, Valverde también dio su parecer con respecto a la llegada de Santiago Solari a la banca del primer equipo.



"No sé si el Real Madrid es más peligroso o no con la llegada de Solari al banquillo. Ya dije antes que el Real Madrid siempre es peligroso y es uno de los grandes rivales para el título", sostuvo.