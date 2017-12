Vallenar recurrirá al TAS y pedirá que hasta que no se resuelva su situación no parta la Primera B

El alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, indicó que recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para modificar la resolución que dio como ganador a Melipilla, luego de la bochornosa situación con los penales.



En conversación con Los Tenores, la autoridad comunal expresó que ya tienen todos los antecedentes para ser entregados a la entidad, con la que se pretende pedir "que hasta que esto no se solucione, se impida el arranque de la Primera B y de la Segunda División".



Acerca de las consecuencias del pedido, Tapia indicó que es "responsabilidad de la ANFP si quiere resolver el tema antes y si quiere que esto no suceda. Nosotros nos ganamos el derecho de ascender en cancha (…). Debemos apelar al interés de nuestra institución".



De paso, el alcalde de Vallenar indicó que durante todo momento se han sentido amenazados constantemente y que "hasta el día de hoy ni siquiera nos hemos reunido con Arturo Salah. Nos han faltado el respeto enormemente. Seguramente por ser un equipo pequeño, porque no les quepa duda que esto no pasaba si era un club grande".