Valentina Carvallo y su tercer lugar en el Ironman: "Quería estar en el podio y se logró"

Valentina Carvallo se quedó con en el tercer lugar del Ironman 70.3 Pucón con un tiempo de 4h:41':38" y tras terminar la carrera manifestó que cumplió con el objetivo de subirse al podio.



"Estoy muy contenta con el resultado, el objetivo era estar en el podio. No solté nunca la carrera, la peleé hasta el final y eso me deja contenta", dijo en conversación con ADN Deportes.



Pese a que puso en duda su participación en la competencia, Carvallo aseguró que "en un principio sentía que no estaba tan preparada. Quería venir a competir y no a participar. Quería estar en el podio y se logró, así que muy contenta".



Respecto a su maternidad, señaló que no es ninguna limitación para seguir compitiendo, no obstante, reconoció que le falta para recuperar su mejor rendimiento. "No es ninguna limitación. Llevo nueve meses desde que nació mi hijo, han sido meses difíciles. Sé que me falta mucho para recuperar mi nivel", concluyó.