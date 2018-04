Valdivia y situación de Colo Colo: "Hay que poner la cara y el otro cachete si es necesario"

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, se mostró sumamente crítico tras la derrota de los albos ante San Luis, asumiendo que se encuentran pasando por un momento complicado.

"Para mí es bastante vergonzozo y desagradable pararme acá y hablar nuevamente de una derrota. Hay que hablar despues de ellas y la gente tiene que saber que estamos tristes. Pero no queda otra que seguir trabajando y masticar esta nueva caída, asumiéndola como hombres que somos", partió diciendo el "Mago".

Sobre la situación que atraviesa Guede, quien es resistido por gran parte de la hinchada del Cacique, sostuvo que "no es mi responsabilidad responderle a la gente sobre la opinión que tienen ellos sobre Pablo. Yo tengo que responder sobre lo que sucedió en la cancha y no de Guede. Cuando los jugadores cierran fila con el entrenador se sale de esto juntos. Uno entiende esa rabia que tienen los hinchas con Pablo por los resultados, pero yo no puedo hacerme cargo de eso, ni menos responder".

"En los equipos grandes es normal que pase esto, más aún cuando veníamos de una derrota vergonzoza por Copa Libertadores, por eso se entiende que ellos estén con ese sentimiento. Por aquello para mí es difícil estar parado acá, pero no nos queda otra que seguir trabajando. Somos todos grandes y cada uno tiene que asumir su responsabilidad y poner la cara y el otro cachete si es necesario", anadió el mediocampista.

Consultado sobre el polémico tweet que publicó Julio Barroso en la red social, mientras jugaban ante los "Canarios", indicó: "Supimos lo que escribió Julio, pero es un poco abierto, ya que no señala por quién lo dice. Es una expresión que dijo el profe Bielsa. Pero para mí es muy amplia la frase y no sé a lo que se refiere. En la semana señaló que estaba con nosotros a muerte y hoy no vino al estadio. En estos momentos es donde menos se necesitan este tipo de mensajes y me imagino que en el entrenamiento explicará a qué se refería".

Por último, Valdivia tuvo palabras para el Superclásico que disputarán ante Universidad de Chile el próximo fin de semana. "No va a ser unicamente el clásico lo que nos dará tranquilidad a nosotros, ya que todavía yo tengo la ilusión de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores", concluyó.