Valdivia y el duelo ante A. Nacional: "Tenemos que ir a buscar la clasificación como sea"

Jorge Valdivia otorgó una conferencia de prensa en el estadio Monumental a dos días del trascendental duelo por Copa Libertadores ante Atlético Nacional en Medellín.



El "Mago" aseguró que el plantel está con muchas ganas de conseguir el paso a la siguiente ronda. "Queremos clasificar. Esta opción la hemos construido de a poco y nos queda lo último para decir que estamos en octavos, tenemos que ir a buscarlo como sea", indicó.



Respecto al nivel de los cafeteros: "Sabemos que es un equipo muy fuerte de local, estamos conscientes de eso, pero lo más importante va a ser conseguir la clasificación y para eso tenemos que hacer lo imposible para clasificar".



El volante albo no ha trabajado con normalidad tras una molestia muscular ante Everton. No obstante, confesó que "físicamente estoy bien. Clínicamente, mejor. Espero poder jugar y ser un aporte (…) No he hecho trabajo con mis compañeros, pero en una semana no voy a perder nada futbolístico".





Valdivia en el duelo de ida ante Atlético Nacional



Al 10 del "Cacique" le recordaron la última vez que jugó en el Atanasio Girardot en 2009, cuando ingresó por Matías Fernández en el PT y le cambió la cara a la Roja, que finalmente derrotó por 4-2 a Colombia y consiguió la ansiada clasificación al Mundial de Sudáfrica.



"Jamás me voy a olvidar de ese partido, de lo que significó. Ahora, Dios quiera que sea con Colo Colo. Difícilmente me acuerdo de un partido, pero de ese me acuerdo de todo lo que pasó", detalló.



"Independiente de la actuación personal, siento que lo grupal es lo que marca la diferencia. Espero repetir un 30% de lo que hice ese día. Estamos con ganas y deseos de estar en los octavos de final de la Copa Libertadores", agregó.





Valdivia marca por Eliminatorias ante Colombia en 2009





Por último, se refirió a la racha negativa de los albos en Colombia. "Un día se tiene que terminar, o nosotros poder romper esta estadística que tiene Atlético. Los respetamos muchos, es un equipo completísimo, pero cuando suena el pito del árbitro las estadísticas quedan de lado", concluyó.