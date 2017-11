Valdivia y el análisis de Palermo: "Es una falta de respeto, pasamos por arriba de UE"

Tras la goleada que le propinó Colo Colo a la Unión Española por 5-2, Martín Palermo enfrentó a los medios de comunicación y analizó la derrota en el estadio Monumental.



"Por tantos errores nuestros, le dimos muchas facilidades a Colo Colo y eso se paga caro. Tuvimos muchas desconcentraciones y desatenciones que nos costaron caro. Duele perder así porque fue un problema más bien nuestro", dijo el "Titán".



A Jorge Valdivia no lo dejaron conformes las palabras del DT hispano y salió a responderle: "Lo que dice Martin (Palermo) es una falta de respeto, porque ganamos por méritos propios. Pasamos por arriba de Unión Española".



Por último, resaltó las anotaciones del Cacique y aseguró que "no es casual hacer cinco goles, algo que no es fácil y que es virtud de todo este equipo que se focalizó en el partido y lo sacó adelante sin ayuda de nadie".