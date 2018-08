Valdivia tras triunfo ante Corinthians: "Nos vamos a ir a matar a Brasil"

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, habló tras el triunfo de su escuadra ante Corinthians por 1-0, destacando el resultado que obtuvieron y mostrándose confiado en lograr la clasificación para cuartos de final de Copa Libertadores.

"Está bien el 1-0, dejémoslo así. Que esto avance como tiene que ser, nosotros teníamos la intención clara: ganar acá y no recibir goles. Merecimos un poquito más, sobre todo porque ellos quedaron con uno menos. Si contamos las ocasiones, pudo ser más amplio, pero dejémoslo así y que la gente sepa que nos vamos a ir a matar a Brasil", comenzó diciendo el volante.

En esa línea, agregó: "Nos quedamos con el 1-0 y el mensaje que el equipo está pasando en relación a dejar la vida por la camiseta, nosotros mismos y las familias. Espero que nos alcance en Brasil"

Valdivia también comentó cómo vislumbra el partido de vuelta por la Copa en Sao Paulo. "Voy a estar mejor, este era mi segundo partido como titular, el primero con 90 minutos y va a ser muy especial. A mi me interesa que los muchachos sepan lo que significa la vuelta y me tiene tranquilo, porque me va a pillar con buen ritmo", cerró.