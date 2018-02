Valdivia tajante sobre futuro de la Roja: "No hay recambio"

El volante nacional Jorge Valdivia no se guardó nada respecto a cómo viene el futuro para la selección chilena para algunos añas más.

En entrevista con TVN, el mediocampista de Colo Colo sostuvo que no ve un recambio en la Roja. "No hay recambio en la Selección. Si me dicen que el recambio hay que hacerlo con jugadores de 20 años, no los hay (…) El año pasado demostré que estaba para la Selección", aseguró el volante.

Asimismo, alabó el trabajo realizado por Marcelo Bielsa. "Ha sido el mejor entrenador que he tenido. Es extraordinario. Le dio a la Selección un orden que nunca tuvo”.

Consultado sobre su actual momento físico, Valdivia indicó que "A mis 34 años puedo decir que me siento bien del todo y que eso es una desilusión para muchos que dijeron que venía a Colo Colo a retirarme", concluyó.