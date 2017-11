Valdivia responsabilizó a Pizzi y a su cuerpo técnico del fracaso de Chile

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, lanzó críticas en contra del excuerpo técnico de la selección chilena, comandado por Juan Antonio Pizzi, puesto que a su juicio el problema de la no clasificación al Mundial pasó por un tema deportivo y no extrafutbolístico.



"Quedamos fuera porque no tuvimos la capacidad de ganar en momentos que lo debíamos hacer (…). Si te entregan las armas para tener claro cómo ganarle al rival, como pasó con Paraguay, por ejemplo, que se nos vino a encerrar, si hubiésemos tenido las armas para saber eso, no estaríamos hablando de soberbia o por problemas", expresó.



El Mago consideró que "por más que existan y que han existido siempre (temas extrafutbolísticos), creo que el ejemplo más claro es lo que pasó en la Copa América, que la terminamos ganando porque teníamos un fondo táctico muy trabajado y estudiado".



Por otro lado, Valdivia lamentó que Manuel Pellegrini se haya bajado como candidato para ser el futuro entrenador de la selección chilena, indicando que "me imagino que era el favorito de muchos, pero hay que respetar la decisión de cada persona".