Valdivia remonta partido, se salva e Iberia desciende en la B

AS Chile.



En la jornada del receso en Primera División, a raíz de la fecha FIFA, el fútbol de la serie B nacional no se detuvo. Valdivia, Iberia y Ñublense definieron su suerte en la tabla del coeficiente de rendimiento para por no terminar último en la tabla de coeficiente de rendimiento y descender.

Finalmente fue el cuadro valdiviano el que se salvó. Sin embargo, era el peor aspectado. Cerraba la tabla con un coeficiente de rendimiento de 1,04. Luego aparecían Iberia (1.07) y Ñublense (1,11) antes de disputar sus encuentros desde las 17:00 horas en La Serena, Los Ángeles y San Felipe, respectivamente.



Los resultados de los encuentros fueron los siguientes:

La Serena 1 - Valdivia 2

1-0 Patricio Rubina (LS), 19'; 1-1 Cristopher Ojeda (V), 58'; 1-2 Dagoberto Currimilla (V), 65'

Iberia 1 - San Marcos 1

1-0 Diego Ruiz (I), 49'; Javier Cabezas (SM), 63'

San Felipe 1- Ñublense 0

1-0 Héctor Vega (SF), 60'