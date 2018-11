Valdivia: "Lo único que pido es tener salud, que clasifiquemos a una copa y que seamos valorizados"

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, habló en conferencia de prensa en la previa del partido de los albos frente a Huachipato, correspondiente a la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

Consultado sobre la opción de estar en el compromiso frente a los acereros, el mediocampista indicó que "es difícil, pero no pierdo la esperanza, me gustaría estar el día sábado con mis compañeros. Voy a ver si el cuerpo médico me deja jugar, ahora si lo hago bien o mal es otra cosa, pero mi intención es poder estar, aunque sé que no es mi último partido este año, ya que cerramos con la U. de Conce en el Monumental, y con gente por fin".

En esa línea, el "Mago" agregó: "Lo único que pido es tener salud, que este año podamos clasificar a una copa internacional y que todos los jugadores del plantel sean valorizados, independiente de cómo está la situación en el club. Clasificar a la Sudamericana nos dará real valor para lo que será el próximo año".

Valdivia también tuvo palabras para la situación que atraviesa Agustín Orión en los albos. "Es un tema complicado que Orión no sea renovado. Es un jugador experimentado y él desea renovar, ya que se quiere quedar acá, le gusta Chile y el club. Yo tengo confianza en que Agustín siga, ya que se ve que ambas partes tienen la intención", manifestó.

Finalmente, el volante terminó diciendo que "sabemos que nuestra profesión es así. Hay un jefe que te dice que no estás en los planes del equipo para el próximo año y uno no tiene otra que acatar".