Valdivia: “Este viejito está vigente todavía”

A sus 34 años, el volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, no deja de soñar con poder calzarse nuevamente la camiseta de la selección nacional, de cara a las eliminatorias al mundial de Qatar.

De hecho, en diálogo con Fox Sports se declaró totalmente disponible a recibir el llamado del técnico Reinaldo Rueda.

"Aquí estoy. Este viejito está vigente todavía, así que cuando me llamen espero estar preparado” dijo Valdivia, reclamando que a pesar de que los medios anunciaron que le iban “a llamar de entrada”, hasta ahora no ha sido convocado para el equipo nacional.

El jugador de Colo Colo dijo que el partido ante Corea, fue “muy asiático. Un partido de mucho correr, las transiciones eran rápidas, se llegaba rápido al área, no hubo mucha posesión de balón”, aseguró.

El Mago dijo que echó de menos el juego característico que tuvo Chile en años anteriores “donde teníamos mucho la pelota, y se atacaba mucho, pero con el balón”, comentando que imaginaba que el entrenador nacional carecía aún en su esquema, de los jugadores necesarios para un juego que presione intensamente a los defensas “como Alexis (Sánchez), o (Nicolás) Castillo”

El volante indicó que en ese listado no se margina. ”Yo no me siento afuera de la selección. Pero para eso, primero tengo que estar bien en Colo Colo”, concluyó el “Mago”.