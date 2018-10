Valdivia: Este Colo Colo hizo cosas que muchos equipos no pudieron a nivel internacional

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, conversó con ADN Deportes, en donde analizó la eliminación de Copa Libertadores frente a Palmeiras, además de su carrera como futbolista.



Sobre lo primero, manifestó que el plantel aún está triste por lo ocurrido, pero "sabiendo que esto es fútbol y para este tipo de situaciones que tú ganas o pierdes, y el perder ayer significó quedar eliminados. Estamos en general tristes por lo sucedido, pero conscientes de que quedamos eliminados ante un gran equipo".



Con respecto a la campaña del Cacique en el torneo, el Mago recordó que "si uno lo ve desde el punto de vista histórico, creo que este Colo Colo hizo cosas que muchos equipos no pudieron, que era clasificar en la fase de grupos y avanzar hasta cuartos. Viéndolo desde ese punto de vista es positivo, cada vez que vas avanzando crecen las expectativas, crece la ilusión y pensábamos que podíamos ir un poco más allá, por eso viéndolo desde el punto de vista histórico es positivo".



"El cómo veníamos en la fase de grupos, estaba todo contra nosotros y nos supimos sobreponer ante esa adversidad", afirmó el volante albo, añadiendo que "este equipo no puede reprocharse algo a nivel internacional, porque dimos hasta donde podíamos llegar".



Por otro lado, Valdivia también descartó que esté reservado para la nómina de la selección chilena, con miras a los amistosos frente a Perú y México.



"Ayer (miércoles) me preguntaron y mi respuesta fue la misma que di ahora. Nada, absolutamente nada. Desde el club no me han avisado, solo especulaciones y lo que ustedes a través de lo que pueden averiguar han informado, pero no me han dicho nada", dijo.



Por otro lado, el mediocampista del Cacique comentó que el gran objetivo del equipo ahora, tras el fracaso en Copa Libertadores, es "ganar el fin de semana (ante Unión Española), venimos de muchos partidos sin ganar. Por ahí juegas bien y no ganas y el ejemplo más claro es el de Antofagasta, es por eso que el primer objetivo después de la eliminación es ganar el fin de semana".