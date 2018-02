Valdivia: Con los refuerzos y el plantel, creemos que podemos avanzar en la Libertadores

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, señaló que hay esperanza en el plantel con respecto a la posibilidad de avanzar de ronda.



"Con la llegada de los refuerzos y la mantención del plantel, creemos que podemos avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. La presión en cada uno, de forma positiva, nos debe llevar a tener la confianza de avanzar", indicó.



El Mago también indicó que el equipo no debe cargar con el peso histórico de no poder superar una ronda en el torneo continental desde 2007.



"No hay que cargar con esa responsabilidad, a pesar de que haya jugadores que pasaron por esa situación", afirmó.