Valdivia apuntó a la falta de preparación de los partidos como el motivo del fracaso rumbo a Rusia

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, habló con 24 Horas con respecto al fracaso de que la selección chilena no haya clasificado a la Copa del Mundo en Rusia, deslizando una gran parte de responsabilidad al técnico de aquel proceso, Juan Antonio Pizzi.



Durante el diálogo, el Mago comentó que "muchos atribuyen (las causas) a la soberbia, a que este equipo se relajó, yo siento que si no clasificamos hay una culpa generalizada, donde cada uno es responsable de decir 'yo dejé de hacer esto, yo me preparé mal, yo no preparé el partido'. Siempre he sido crítico y lo atribuyo a la preparación de los partidos".



Valdivia profundizó en su tesis poniendo de ejemplo lo ocurrido con Colo Colo, manifestando que en situaciones complejas son "los entrenadores que deben decidir y no tuvimos esa respuesta".



"Hoy nos lamentamos de no haber clasificado al Mundial y llevándolo a Colo Colo... se nos criticó por el sistema defensivo que utilizamos en Colombia que sí nos clasificó. La gente y ustedes mismos lo dicen (la prensa), con un punto clasificábamos y ese punto que nos clasificó en Copa Libertadores era el que necesitábamos para haber llegado al repechaje a la Copa del Mundo", sostuvo.