Valdivia a periodista tras derrota: "Si estás buscando que mate a alguien, estás equivocado"

Molesto se mostró Jorge Valdivia tras evaluar lo que significó la derrota de Colo Colo ante Palestino por 2-1 en el Estadio Nacional.

"No quiero perder y nadie en este equipo está acostumbrado a perder, no es ni ahora ni nunca. Este campeonato es largo y quizás te alcanzas a recuperar a lo largo del año y sumado a eso tenemos la Copa Libertadores", aseguró el mediocampista.

En esa misma línea, Valdivia sostuvo que "vamos a descansar en la semana para lo que viene y así poder recuperarnos de la mejor forma posible para los desafíos que hay que enfrentar más delante".

Consultado sobre el error de Agustín Orión en el segundo gol de Palestino, el mediocampista se molestó con la pregunta de un periodista y le manifestó que "si andas buscando que mate a alguien, estás equivocado".

"Acá no hay que apoyar a nadie, no tendríamos que hacerlo, ya que somos todos grandes y no necesitamos hacer eso, son cosas que suceden todos los días. Distinto sería que fuera una desgracia, ahí hay que apoyar. Nosotros sabemos cómo manejamos esto", afirmó Valdivia.