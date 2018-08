Valdivia: "A la intendenta no le corresponde exigir una sanción deportiva para Colo Colo"

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, habló con los medios previo a embarcarse junto al equipo a Sao Paulo, ciudad donde disputarán ante Corinthians el paso a cuartos de final de Copa Libertadores.

"Es un partido muy importante, pero esperemos hasta el miércoles. Sabemos la importancia, pero ahora hay que recuperar y ver qué es lo que podemos hacer en el partido", comenzó diciendo el volante albo.

Tras ello, se explayó bastante sobre las declaraciones que tuvo durante esta mañana para la intendenta Karla Rubilar. "Me extraña que una autoridad pida a la ANFP evaluar sanciones deportivas, eso me parece muy raro. Para mi una sanción deportiva es que a Colo Colo se le quiten los puntos o el partido se repita. Este ya terminó, hubo un ganador y eso queda ahí", aseguró el mediocampista.

En esa línea, añadió que "si ella (Rubilar) exige una sanción disciplinaria, ahí sí yo estoy de acuerdo con ella, pero a ella no le corresponde exigir una sanción deportiva. Se tiene que buscar otro tipo de sanción. Después de que nos castiguen van a seguir entrando las mismas 10 personas, ya que no son más lo que cometen este tipo de vandalismo. La gente buena que va al estadio, que no cometen actos de vandalismo, encuentroq ue no tienen por qué ser pejudicados", lanzó.

"El Monumental no se tiene que castigar, se tiene que abrir a la gente buena, a los niños, ancianos y gente que va a ver fútbol. No deberían castigar al estadio, deberían castigar a los individuos que van hacer vandalismo al reducto", añadió Valdivia sobre la decisión de castigar el reducto del Cacique tars los incidentes del clásico.

Finalmente fue consultado sobre las declaraciones de Herrera, quien aseguró que el Monumental se parecía más a Colina 1 que a una cancha de fútbol. "De Johnny no tengo mucho que hablar, es siempre lo mismo, habla lo mismo siempre. A mi lo que me preocupa es que se quiera castigar al Monumental, a las familias que van a vernos jugar", cerró.