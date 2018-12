Valdés y Valdivia seguirían en Colo Colo

Durante los últimos días, el futuro de Jorge Valdivia y Jaime Valdés ha estado bajo especulaciones con respecto a la continuidad de ambos en el plantel del cacique.

En conversación con ADN, el director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa se refirió a la situación de ambos jugadores.

Sobre Jaime Valdés manifestó que, "Jaime quiere terminar su contrato y quiere jugar. Yo siento que él va a jugar en Colo Colo el 2019 y va a ser un gran aporte"

Por el lado del "Mago", sostuvo que, "Yo no he hablado con el mago, yo no sé qué tan verídica es la información que haya una oferta concreta. Yo no lo dejaría partir. Está tranquilo, está contento, sabe que dentro del andamiaje es un ser muy importante".

De esta manera se va conformando el plantel de Mario Salas para el 2019, el cual ya tiene a su primer refuerzo confirmado, Juan Carlos Gaete.