Valdés: 'No hay ninguna posibilidad de asumir algo tan demandante como la presidencia de la U'

En conversación con El Mercurio, el expresidente de Azul Azul, Federico Valdés, descartó que tenga pensado retornar a la dirección de la concesionaria que maneja los destinos de la Universidad de Chile, a raíz de la crisis que atraviesa el club.



"Hay muchos hinchas que me lo han pedido, pero está descartado. En este momento de mi vida no tengo ninguna posibilidad de darle a la U lo que se requiere para conducirle. Sé exactamente cuánto tiempo se necesita para poder hacerlo bien y es incompatible con mi trabajo actual. Con el dolor de mi alma tengo que decir que no hay ninguna posibilidad de asumir algo tan demandante como la presidencia de la U", expresó.



Valdés manifestó además que cuando dejó el cuadro estudiantil, lo hizo con la sensación de no regresar.



"Yo de verdad salí de la U con la satisfacción de lo que conseguimos y no con el propósito de volver a ser dirigente. Yo disfruto ser hincha. Disfruto volver a ser lo que fui toda la vida, es mucho más fácil y más entretenido", afirmó.



En cuanto al presente del club, Valdés recomendó que "lo primero que necesita hacer la U es funcionar normalmente, sin estar en el centro de la noticia y que los jugadores estén preocupados porque un entrenador se va y otro llega, o porque los hinchas amenazan a los presidentes. Además, por lo que uno ve en los balances, la U tiene que cerrar la brecha que hay entre ingresos y gastos".