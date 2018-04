Valdano condenó a Gareth Bale: "Nada de lo que hace vale 100 millones"

Sin contemplaciones. El excampeón del mundo argentino Jorge Valdano realizó una dura crítica en contra del volante galés Gareth Bale, jugador del Real Madrid que fue traspasado desde el Tottenham Hotspur en 100 millones de euros.

"Nada de lo que hace Bale vale 100 millones y es la cifra que lleva en su camiseta", dijo el exentrenador y exdirectivo de los Merengues, en diálogo con el programa El Transistor de la hispana Radio Onda Cero.

Valdano sí destacó a la estrella portugués del Real Madrid. "Está en un momento de gran confianza. Al duelo entre Cristiano y Messi no le falta nada: Madrid vs Barcelona, Europa vs América. Es un duelo de genios", dijo el trasandino.