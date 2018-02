Usain Bolt será futbolista en la primera división de Sudáfrica

El Rayo quería ser futbolista y ya tiene equipo. La retirada estrella del atletismo, el jamaicano Usain Bolt, firmó contrato con un equipo de primera división.

El multicampeón mundial y medallista de oro olímpico -de 31 años- competirá con el Mamelodi Sundowns Football Club del fútbol sudafricano. Con esto, Bolt desecha a invitación a una prueba que le había ofrecido el Borussia Dortmund.

El hombre más rápido del mundo se suma al conjunto conocido como "The Brazilians", que juega en el Estadio Loftus Versfeld de Pretoria y suma 24 ligas locales, además de ganar la Liga de Campeones de África en 2016.

