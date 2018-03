Usain Bolt entrenará con el Borussia Dortmund y será transmitido en vivo

¿Usain Bolt nuevo refuerzo del Borussia Dortmund? El club alemán anunció que este viernes el jamaiquino será parte del entrenamiento y que todo será transmitido por Facebook y Youtube.



"Como en el Pro Evolution Soccer, el entrenamiento público con Usain Bolt será transmitido este viernes 23 de marzo a partir de las 10:30 horas (06:30 hora chilena)", publicó el Dortmund en sus redes sociales.



El exvelocista, patrocinado por la misma marca deportiva que el cuadro alemán, subió a las redes sociales un adelanto de lo que será la práctica.



🏃‍♂️ @usainbolt getting ready to train with Borussia Dortmund. #BVBolt pic.twitter.com/KiOlARt5Pv