Uruguay tendrá a la primera presidenta sudamericana de un club de primera división

La historia cambia, aunque le tome tiempo. Ahora el fútbol latinoamericano tendrá a la primera mujer presidenta de un club de primera división y será en Uruguay. Es el caso de Isabel Peña, quien asumió interinamente en el Rampla Juniors Fútbol Club.

El titular del club "Picapiedra", Juan Castillo, renunció para asumir la dirección del Partido Comunista Uruguayo y el cargo quedó para esta mujer viuda y costurera. "Cuando hace tres días nos dijo que iba a renunciar, recién me cayó la ficha", le dijo a Ovación.

"Me preocupa poder estar a su altura. Juan es un gran mediador y transmite paz. Es una persona muy humilde y carismática. Con él los cargos no se ven ni se sienten. Él iba a la concentración y le cocinaba a los futbolistas”, contó la mujer que quedará en la historia del fútbol latinoamericano.





Su padre era hincha fanático de Rampla; su hermano Juan Carlos jugó en el club y su otro hermano Héctor fue kinesiólogo de la institución. "Siempre me gustó el fútbol, desde niña. Dejaba todo por escuchar los partidos", explica Isabel.

Ya estuvo a cargo del fútbol femenino de Rampla Juniors durante 23 años, hasta que se retiró por diferencias con la directiva. "Por suerte ahora el plantel está al día, el 10 cobraron el mes de mayo y no se les debe nada. También tuvimos que solucionar juicios laborales con los que nos encontramos", relata Peña.



Isabel estará al frente del club hasta el mes de diciembre cuando están previstas las próximas elecciones en el club. Aún no está clara la fecha y puede que se posterguen para febrero del 2018: "Lo mío es circunstancial. Quiero darle paso a la savia nueva y seguir colaborando con el club como he hecho siempre".