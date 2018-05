Universidad de Concepción goleó a San Luis de visita y alcanzó a la UC en el liderato

A Universidad de Concepción le hace bien ir a Quillota. El equipo de Francisco Bozán es contundente en el Lucio Fariña de la Quinta Región y lo volvió a demostrar. Hace varias semanas le hizo tres a Unión La Calera, otro de los grandes elencos de este primera rueda, y ahora repitió ante San Luis, aunque pudieron ser muchos, muchos más.

Los penquistas ganaron 3-0 y alcanzaron, con un partido más, en el liderato a Universidad Católica. El resultado se explica por el notable rendimiento de Jean Meneses y Hugo Droguett, que guiaron al Campanil a un nuevo triunfo.

En el minuto 11, un excepcional cambio de frente de Fernando Manríquez encontró destapado a Meneses quien enganchó para la zurda y remató al arco, pero dio en un rival, sin embargo, ese balón le quedó a Walter Ponce que con una volea en el centro del área abrió la cuenta.

A los 22' seguiría el show de Jean Meneses por el sector derecho. Siempre libre y producto del pésimo posicionamiento de la defensa rival, el hábil delantero se cansó de asistir a sus compañeros que entraron llamativamente solos por el medio. Así lo hizo Hugo Droguett, quien recibió del ex San Luis y definió de globito ante Ignacio González. La pelota dio en el palo, pero el rebote favoreció al "10" que definió sin oposición.

Universidad de Concepción no se conformó. Y Meneses tampoco. En el minuto 29, el pequeño atacante firmó la joya de la tarde. Luego de un tiro de esquina y una mala salida de González, el balón le quedó en el área chica al "7" que, de espalda, metió un taco que pasó entre las piernas del defensor que cubría el arco. No lo celebró, por su pasado en el conjunto quillotano. Después daría una insólita explicación sobre su tanto.

San Luis tenía la posesión, pero no hacía daño, sumado a que en su área sufría cada vez que Meneses y Droguett se juntaban. Alejandro Camargo y Manríquez no pasaron apuros en el mediocampo y redondearon una gran actuación, aunque este último no pudo coronar su buena faena. En el complemento falló un penal, que había sufrido Meneses. El arquero González le adivinó el lado y atajó el envío del volante (59').

El cuadro de Quillota había arrancado bien la segunda parte, pero tras ese yerro de Manríquez, increíblemente, desapareció de la cancha. Después de ese momento empezó una farra incompresible de la visita. Luis Riveros, Walter Ponce y Pedro Morales no lograron anotar más goles pero ya no importaba. La U. de Conce había hecho la tarea y, de paso, lograba un récord de puntos de la institución en Primera. Todo esto liderado por Meneses, que se fue ovacionado por ambas hinchadas, algo no común en los estadios nacionales.

Lo del Campanil no es casualidad. ¿Podrá mantenerlo en el segundo semestre? Esa es el gran desafío del conjunto de Bozán. Del otro lado, los quillotanos jugando de esta forma, estarán mucho más cerca del descenso que de la salvación.