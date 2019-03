Universidad de Concepción citará a reunión a Maturana por sus declaraciones

Tras el empate a un gol entre Universidad de Concepción y Deportes Antofagasta, en un duelo pendiente por la tercera fecha del campeonato, lo más comentado del encuentro sucedió tras el partido, cuando el jugador del "Campanil" Nicolás Maturana, en entrevista con el CDF, entregó su molestia con respecto al cobro de los medidores inteligentes.

Sobre esta situación, el presidente de la rama de fútbol del cuadro universitario, Mario Rodríguez, en conversación con La Tercera, manifestó que citarán a una reunión al ex jugador de Universidad de Chile por considerar que no era el momento para entregar su opinión: "Podríamos incluso estar de acuerdo con sus declaraciones, pero no era la ocasión de decirlas. Fueron inoportunas. Vamos a conversar con él, para decirle que los futbolistas son libres, pero que cuando están dentro de una instancia en que se le pregunta por un saludo, no corresponde".

"No censuraremos, pero no era el momento. Le diremos que puede hacer esas declaraciones en otra instancia. No lo vamos a retar. No corresponde", agregó Rodríguez.

Cabe puntualizar, que según información recogida por ADN Deportes, el ex jugador de Colo Colo no está expuesto a ninguna sanción de parte de la ANFP.

Además, el Sindicato de futbolistas profesionales (SIFUP), le entrego su apoyo a través de su Twitter oficial: "Los futbolistas somos actores sociales e intentamos estar a la altura de un espectáculo deportivo. A veces nos resulta, a veces no; y como tales, hablar de Chile, de su cultura; hacer crítica social, aportar, debatir, debería ser tarea de todos. Eso es vivir en democracia".