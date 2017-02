Universidad de Chile y Santiago Wanderers no llegaron a acuerdo por Óscar "Torta" Opazo

El propio jugador lo había manifestado: "Me gustaría salir a un equipo grande como la U". Pero no se cumplirá. Universidad de Chile y Santiago Wanderers no llegaron a acuerdo por el fichaje de Óscar "Torta" Opazo.

Así lo confirmó el gerente deportivo de los azules, Ronald Fuentes, señalando que "las tratativas se cerraron sin llegar a acuerdo para que dicho jugador pudiera participar de nuestro plantel".

"Deseándole a él que tenga gran éxito en este torneo. Cerramos las tratativas con Santiago Wanderers y aún estamos en el mercado y veremos qué pasa" el jueves 09 de febrero, cuando cierre el libro de pases, agregó.

Los acercamientos entre Azul Azul y Wanderers se vieron entrampados, debido a que los caturros exigían incluir en la operación el pago de casi US$ 150 mil por la no venta de Sebastián Ubilla a Newell's Old Boys, hace más de un año.