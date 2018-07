Universidad de Chile sufre tres bajas para visitar a Cobreloa por Copa Chile

Universidad de Chile sufre malas noticias de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile ante Cobreloa.



El equipo de Frank Darío Kudelka tiene tres bajas obligadas por lesión, por lo que no podrá contar con Mauricio Pinilla, Gustavo Lorenzetti y Francisco Arancibia, quienes no serán parte del plantel que viajará a Calama.



Pese a que el extécnico de Talleres aún no conforma el once estelar para el duelo del sábado, la probable formación de la U sería con: Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Gonzalo Jara, Rafael Vaz, Jean Beausejour; Rafael Caroca, Felipe Seymour, Ángelo Araos; Yerko Leiva, Isaac Díaz y Yeferson Soteldo.

