Universidad de Chile no sumará ningún refuerzo más al plantel

No llega nadie más a Universidad de Chile. Así quedó decretado durante esta jornada, luego de una reunión que duró cerca de 30 minutos entre Ronald Fuentes y Ángel Guillermo Hoyos, en el que se determinó que no sumarán a un tercer refuerzo al plantel.



De acuerdo a Los Tenores, la opinión del exDT de Bolivia pesó, puesto que determinó que no es necesario que llegue otro futbolista al club, por lo que se queda con los jugadores con los que ya cuenta.



De esta forma, solo Lucas Ontivero y David Pizarro fueron las incorporaciones al club, que tiene dos desafíos en este 2017, como lo son la Copa Sudamericana y el Campeonato de Clausura.