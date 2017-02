Universidad de Chile no resuelve sus problemas defensivos y cae ante Huachipato

Universidad de Chile nuevamente volvió a dejar en evidencia que defensivamente presenta muchos problemas, ya que luego de manejar durante largos pasajes del encuentro a Huachipato, terminó cayendo por 2-1.



El elenco de Ángel Guillermo Hoyos mostró un buen desempeño, con mucho fútbol colectivo y con individualidades que subieron mucho su rendimiento, en comparación a los primeros duelos de los laicos. Así, no sorprendió que a los 7’, cuando un centro de Gonzalo Espinoza terminó con un certero cabezazo de Leandro Benegas.



En la segunda parte, la U continuó con su dominio, y pudo ampliar la cuenta en algunas ocasiones, aunque la defensa rival se comenzó a ordenar. Parecía que el segundo de los estudiantiles llegaría, pero desafortunadamente para la visita, aparecieron los problemas.



Primero, fue Christian Vilches quien tuvo una pésima salida, en lo que terminó con un penal de Gonzalo Jara a los 56’. Poco tiempo después, nuevamente los errores entre los otroras jugadores de Colo Colo permitieron que Ángelo Sagal anotara el 2-1 a los 60’, con una caída cómplice de Jean Beausejour.



Desde ahí en más, el buen funcionamiento de la U desapareció y comenzó con más ganas que fútbol a intentar el empate. Así, tuvo unas claras ocasiones, primero a los 82’ por medio de Leandro Benegas con un cabezazo desperdiciado en la boca del arco, y luego un taquito del argentino sobre el final que terminó en el palo.



Una derrota inesperada por el funcionamiento en el global, pero no en demasía si se vuelve a reparar en que el cuadro laico no ha resuelto sus problemas serios en defensa. Un presente que los tiene décimos con tres unidades. En tanto, Huachipato está quinto con seis puntos.