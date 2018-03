Universidad de Chile lanza advertencia a sus hinchas para la Copa Libertadores

El próximo martes Universidad de Chile hará su debut como local en la Copa Libertadores. Los azules se miden ante Racing y los jugadores les realizaron un especial pedido a los hinchas para dicho compromiso.



A través de un video en sus redes sociales, el "Romántico Viajero" hizo un llamado para no llevar ni prender fuegos de artificio.



Desde el CDA no quieren recibir nuevas sanciones por parte de la Conmebol. "No nos expongamos a jugar sin público", repitieron varios jugadores azules.