Universidad Católica se resigna al adiós de Enzo Kalinski

En Universidad Católica ya se hacen la idea para el adiós de Enzo Kalinski, puesto que está prácticamente sellada su salida en un 95%. De acuerdo a Los Tenores, su próximo destino está en México, aunque no se ha confirmado cuál es el club en específico que contará con sus servicios.



Al respecto, el técnico de los Cruzados, Mario Salas, se mostró resignado a la partida de Kaly y de Ricardo Noir, aunque también confía en que los refuerzos que lleguen se adaptarán.



"Creo que en esta semana tendríamos claro qué es lo que sucederá con Enzo. Complica no tenerlo ni a él ni a Ricardo, porque son importantes y estaban acostumbrados no solo al andamiaje del equipo, sino que al club como institución. Pero tengo fe y confianza de que los jugadores que vengan serán un aporte y tengo confianza en este plantel, porque sin la presencia de ellos seguimos siendo muy competitivos", dijo.



Ante la salida de Kalinski, en la UC están interesados en Felipe Seymour. En tanto, se han ofrecido a dos jugadores desde el fútbol argentino: Brian Fernández de Sarmiento de Junín y Braian Romero de Argentinos Juniors.