Universidad Católica batalló, pero perdió contra San Lorenzo en Argentina

Universidad Católica no tuvo fortuna ante San Lorenzo, ya que cayó 2-1 ante San Lorenzo, en un duelo disputado y en el que los elencos se distribuyeron ambos tiempos del encuentro.



En la primer parte, el Ciclón dominó las acciones, a tal punto de que no sorprendió a los 36’, cuando Nicolás Blandi aprovechó un balón no rechazado a los 36’ para conectar con una estupenda volea.



En la segunda etapa, los Cruzados salieron con todo a buscar la igualad y Mario Salas realizó los cambios necesarios para poder revertir panorama. Eso parecía que podía ocurrir, puesto que a los 78’, una estupenda jugada de Fernando Cordero, luego de un pase de Roberto Gutiérrez, terminó en un maravilloso tanto del Chiqui.



Era un empate que invitaba a pensar en la remontada, pero la UC sufrió un golpe que fue letal, ya que Benjamín Kuscevic fue expulsado a los 79’.



Aquello fue clave para que San Lorenzo aprovechara la ventaja numérica, lo que finalmente se tradujo en el tanto de Cristian Barrios a los 86’, quien debutaba profesionalmente con el cuadro local.



Una derrota que no mueve de momento a los estudiantiles del segundo lugar en el Grupo 4, pero se quedan estacionados con cinco puntos. En tanto, los trasandinos ya suman cuatro unidades.