Unión Española se mantiene como líder del torneo al vencer a Huachipato

Unión Española continúa en su buen andar en el Transición, ya que venció por la cuenta mínima a Huachipato en el CAP de Talcahuano.



Desde temprano la visita se puso en ventaja, cuando a los 11’ Pablo Aránguiz se escapó por la banda derecha y lanzó un centro que fue conectado de cabeza en la boca del área por Israel Poblete.



Durante la primera parte, Huachipato mostró muy poco frente al sobrio elenco hispano, que hasta el momento no ha recibido goles en el torneo.



No obstante, en la segunda parte los Acereros pudieron igualar la historia, con un zurdazo de Cristián Gutiérrez que golpeó en el palo derecho.



Sin embargo, el marcador no varió y Unión Española sumó de a tres, alcanzando la cima del torneo con 13 unidades. Por su parte, Huachipato quedó 15º con 4 puntos.