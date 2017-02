Unión Española empató sobre la hora ante The Strongest

En la agonía, Unión Española logró empatar ante The Strongest en Santa Laura por 1-1, en un duelo apretado en el que los hispanos no jugaron bien, pero que apelaron a las individualidades para poder equiparar el resultado en el marcador.



El cuadro de César Farías se paró de igual a igual ante los pupilos de Martín Palermo, y tuvieron un justo premio en la etapa inicial, cuando una desaplicación de la zaga local terminó con un gol de cabeza de Alejandro Chumacero a los 28’.



Desde allí, con más ganas que fútbol, Unión Española intentó igualar el encuentro, mientras The Strongest intentaba mantener la ventaja.



Parecía que los bolivianos se llevarían un triunfo de oro, pero una tremenda jugada por la orilla de César Pinares terminó con una asistencia a Diego Churín, quien la metió al fondo de las redes para empatar la historia a los 90’+3.



De esta forma, la llave ha quedado abierta entre Unión Española y The Strongest, pensando en la vuelta que se disputará el 23 de febrero en La Paz a las 21:00 horas.