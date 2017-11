Unión a Colo Colo: La responsabilidad es de ellos por lo que les pasó contra Temuco

A no pensar en el arbitraje. Ésa es la consigna en Unión Española, de cara al partido del domingo (18:00 horas) frente a Colo Colo, en el estadio Monumental.

Así lo indicó el delantero argentino Sebastián Jaime, quien indicó este jueves que "estamos muy concentrados, sabemos que será muy complicado considerando el rival".

"La presión no la tenemos nosotros, haremos nuestro juego, sabemos que es una final y que no la podemos perder. El ojo estará puesto en ellos, en no cometer errores. Tratarán de hacer el mejor partido y por lo que pasó en el partido anterior tendrán una responsabilidad más grande que no querrán repetir", dijo.

En la misma línea, su compañero Diego Soza sostuvo que Colo Colo buscará "tener la pelota, la posesión", por lo que "trataremos de ir tranquilos, ordenados y jugar de igual a igual".

"Sabemos lo que le da (Esteban) Paredes al equipo, pero todos los jugadores de ellos juegan bien y hay que estar preparados", afirmó.





Para el partido, el técnico Martín Palermo tiene a todo el equipo a disposición, por lo que la probable formación será con Diego "Mono" Sánchez en el arco.

En la defensa estarán Juan Pablo Gómez, Ramiro González, Ángelo Pizzorno y Diego Soza. Los volantes serán Guillermo Hauché (Israel Poblete), Santiago Galluci, Pablo Aránguiz y Pablo Galdames.

La dupla de delantero será Sebastián Jaime y Gustavo Canales, relegando a la banca de suplentes a Carlos Muñoz.