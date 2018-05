Unai Emery es el nuevo entrenador del Arsenal

Unai Emery, recientemente nombrado mejor entrenador de Francia después de ganar cuatro trofeos en su segunda temporada al frente del PSG, es el nuevo entrenador del Arsenal.

El técnico español firmó por tres años y reemplazará al francés Arsene Wenger, quien estuvo más de dos décadas en el cargo.

"Un nuevo amanecer, una nueva era, un nuevo capítulo", fue el mensaje con el que el club anunció la noticia en sus redes sociales.

A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl