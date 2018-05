Ulreich se disculpa tras su error en Champions: "No puedo explicarlo, lo siento"

Bayern Munich igualaba 1 a 1 en el inicio del ST ante el Real Madrid por la semifinal de vuelta y solo necesitaba de un gol más para forzar el alargue en Champions.



Sin embargo, un inexplicable error del portero Sven Ulreich inclinó la balanza a favor de los merengues, y Karim Benzema puso el 2-1 parcial.



Finalmente, el cuadro bávaro igualó el compromiso, pero no le alcanzó para meterse en la final.



Ulreich hizo un mea culpa luego de su falla ante el pase de David Alaba y pidió disculpas en su cuenta de Instagram: "Las palabras no pueden describir cuán decepcionado estoy por dejar la Champions League".



"Realmente queríamos llegar a la final e hicimos nuestro mejor esfuerzo y luego este error innecesario que me pasó a mí. No puedo explicarlo. Lo siento, por mi equipo y los fans".